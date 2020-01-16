Юноша провалился в шахту лифта недостроенного дома в Кропивницком. Видео
В Кропивницком 18-летний юноша провалился в шахту лифта недостроенной многоэтажки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Несмотря на значительную высоту и тяжелые травы на время приезда спасателей парень был в сознании.
Сейчас он в больнице, а его состояние оценивается как тяжелое.
Спасателей и скорую вызвал прохожий. Приехавшие на место происшествия спасатели аккуратно достали парня из шахты.
"Тяжелая открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множество переломов черепа", - рассказал врач, побоявшись делать какие-либо прогнозы.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре 15-летняя девочка упала в шахту лифта, ей сорвало скальп.
Также мы писали, как в 24-этажном доме в центра Киева мужчина упал в шахту лифта.
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