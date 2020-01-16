Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, сына которого застрелили в центре Киева, заявил, что заплатит 2 миллиона гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.

"Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 млн грн", — сказал Соболев.



По словам депутата, если такую информацию получит полиция, то эти деньги будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды полиции.

Соболев надеется, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции поспособствует объективности расследования.

"На сегодняшний день… у меня есть стопроцентная информация, что два человека, причастные к убийству моего сына, гуляют по стране", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что как минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.

Напомним, 1 декабря в центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover, в результате чего погиб 3-летний сын депутат Киевского облсовета, владельца ресторана Марио Вячеслава Соболева.