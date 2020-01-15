Президент Украины Владимир Зеленский 15 января посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших при крушении рейса PS752 в Иране. Об этом сообщает в Facebook Офис главы государства.

Зеленский оставил запись в книге памяти, которую в посольстве положили у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы.

"Когда-то человечество изобрело самолеты. Когда-то человечество изобрело оружие. Но сможет ли когда-нибудь человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет ли человечество изобрести слова, которые смогли бы описать нашу общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого "Боинга-737"?", – написал президент.

Скриншот и фото: Facebook/ president.gov.ua

Также глава государства отметил, что исторически у Украины и Канады много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет еще и общее горе. Он выразил соболезнования семьям и близким всех погибших в авиакатастрофе.

Зеленский также пообщался с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. Он рассказал, что в Иран были отправлены 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Часть из них уже вернулась в Украину. А 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают работу.

Канадский посол поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании трагедии. Собеседники согласились, что в этом вопросе должна быть установлена правда.

Также президент рассказал о встрече с родными погибших украинских граждан и отметил, что государство будет оказывать им поддержку.

Как писала "Страна", вчера Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета МАУ.

Также мы приводили заявление Трюдо о том, что тему ответственности для Ирана за сбитый самолет в ближайшее время рассмотрят Канада и другие страны.