Столичные оперативники разыскивают псевдороботодавцив. Об этом сообщает полиция Киева.

Под предлогом трудоустройства во Франции и Германии злоумышленники выманивали деньги у жителей столицы. После получения аванса за псевдоуслуги подельники прекращали контакты с потерпевшими.

"Правонарушители действовали на территории Шевченковского района города Киева, где под видом оказания услуг по трудоустройству за рубежом мошенническим путем завладевали деньгами местных жителей. После получения первых платежей от пострадавших фигуранты сразу меняли места расположения "офиса", говорится в сообщении.

По подозрению в совершении этого уголовного преступления обоснованно подозреваются два человека.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, полицейские установили анкетные данные одного из фигурантов: это - Кучма Илья Александрович, 06.10.1998 года рождения.

Личность другого фигуранта устанавливается.

Ранее "Страна" сообщала, как двое киевских подростков ограбили родителей, поменяли внешность и сбежали в Одессу, чтобы жить вместе.

Еще мы писали, что заробитчане ежемесячно переводят в Украину более 1,1 миллиарда долларов.