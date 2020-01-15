Палата представителей США большинством голосов 15 января одобрила резолюцию с фамилиями "менеджеров импичмента" для дальнейших слушаний в Сенате в отношении президента страны Дональда Трампа.

В Белом доме уверены, что рассмотрение вопроса об импичменте займет у сенаторов не более двух недель. Об этом сообщает "Интерфакс".

За резолюцию проголосовали 228 конгрессменов, 193 выступили против.

"Менеджеры импичмента" уполномочены передать статьи обвинения против Трампа в верхнюю палату конгресса США. Там начнется судебный процесс, в котором сенаторы станут присяжными, а члены Палаты представителей выступят в качестве стороны обвинения.

В число "менеджеров импичмента" попали председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Они оба принимали активное участие в процедуре импичмента в нижней палате Конгресса США. Также "менеджерами импичмента" стали члены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

В Белом доме уверены, что Сенат быстро рассмотрит дело об импичменте.

"Я думаю, что очень маловероятно, что это выйдет за пределы двух недель", - заявил высокопоставленный представитель администрации журналистам.

В Белом доме также полагают, что сенаторам не потребуется заслушивать свидетелей, поскольку явных доказательств вины Трампа демократам собрать не удалось.

"Факты ясно показывают, что президент ничего плохого не сделал", - добавил он.

Как писала "Страна", 19 декабря палата представителей США объявила импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс.

Также мы подробно излагали историю импичмента и сообщали, что слушания в Сенате могут начаться 21 января.