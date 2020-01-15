Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук 15 января вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) и успешно провели работы по модернизации ее энергосистемы. Об этом сообщает NASA.

Меир и Кук должны были демонтировать три устаревших никель-водородных аккумулятора, однако перевыполнили план, сняв четыре. Также они установили два новых, более мощных литий-ионных аккумулятора на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Выход астронавтов в космос начался в 06:35 по времени Восточного побережья США.

Перед самым началом работ в открытом космосе у Кук от шлема открепились видеокамера и фонарь подсветки. Все попытки прикрепить их обратно, которые предпринимались по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС, не увенчались успехом. В результате нашлемная видеокамера с фонарем были упакованы в сумку астронавта.

Специалистам в ЦУПе пришлось контролировать ее действия с помощью видеокамеры астронавта Меир.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. Тогда Меир и Кук заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС. Меир и Кук предстоит выйти в открытый космос еще 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов.

Ранее "Страна" писала, что Джессика Меир с борта МКС опубликовала на своей странице в Twitter снимок реки Амазонки.