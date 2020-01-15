Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Церемония подписания прошла в Белом доме, передает пресс-служба президента.

"Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение", - сказал Трамп перед подписанием.

"Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем", - добавил президент США.

Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Первая фаза соглашения, как сообщалось, предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. По данным СМИ, в обмен на это США незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары.

Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения в декабре.

Соглашение, как отмечала газета Financial Times, станет прочным перемирием, которое положит конец торговой войне между Пекином и Вашингтоном, продолжавшейся почти два года. В силе остается множество пошлин, наложенных на китайские товары на сумму $360 млрд. Китай, в свою очередь, не идет на уступки в ключевых аспектах, волновавших США, отмечает газета.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп может посетить Китай в ближайшее время.

Также мы информировали, что верхняя палата Конгресса США может заняться импичментом Трампа 21 января.