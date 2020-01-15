На заседании фракции "Слуги народа", где депутаты обсуждали тему непомерно огромных зарплат членов Кабмина и других топ-чиновников, отсутствовали министры, зато присутствовал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", чиновник с помощью распечатанной на листике таблицы мотивировал свои гигантские доходы.

Директор "Укрпочты" Смелянский, который нарисовал себе зарплату в 2,5 раза выше, чем у Трампа, обосновал ее рост на одном листочке, где изобразил табличку "Было" и "Стало", сравнив показатели "Укрпочты" 2016 и 2019 годов. Ее он и предъявил на заседании фракции "Слуга народа".

Фото: Страна

Судя по ней, за время его работы на предприятии выросли доходы и оплата труда, улучшилась инфраструктура, а также удалось сэкономить на закупках.

Как рассказывала "Страна", даже у главного почтмейстера США зарплата почти на $24 тысячи меньше, чем у директора "Укрпочты".

Мы также писали, что на той же фракции глава "Нафтогаза" на все замечания о своих премиях и зарплатах отвечал, что таких специалистов, как он, в Украине нет.