В Кабинете министров Украины опровергли информацию об отставке премьера страны Алексея Гончарука.

"Кабинет Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, распространяются в сети Интернет. Информация об отставке Премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте украинского правительства.

Скриншот: kmu.gov.ua

Напомним, что разговоры о том, что премьер-министр Украины может сложить свои полномочия, появились после того, как в YouTube выложили аудиозапись общения премьера с финансовым блоком правительства и НБУ.

Ранее "Страна" публиковала полный текст скандальной записи, на которой премьер говорил о Зеленском.

Мы также разбирались, что стало понятно после обнародования скандальной прослушки совещания у Гончарука.