В сервисе YouTube появилась вторая часть прослушки совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Она опубликована на канале "Как обмануть президента".

Первая часть аудио уже наделала много шума. В частности, мужчина с голосом, похожим на Гончарука, говорит неоднозначные слова в адрес Владимира Зеленского. А именно, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".

Кабмин даже вынужден был выпустить официальное заявление, в котором сообщил, что информация об отставке Гончарука, слухи о которой появились после публикации аудио, не соответствует действительности.

Ниже предлагаем вниманию читателей стенограмму второй части прослушки совещания Гончарука и других топ-менеджеров. Гончарук говорит, что у них "планов нет", власть обвинят в "ухандокивании экономики". Упоминаются также долгожданные зимние премии, которые руководство страны как раз получило.

Стенограмма совещания у Гончарука. Часть вторая

"Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост. Был 4 и 4. А сейчас будет, по некоторым оценкам, 2. И [прозвучат заявления]: ухандохали экономику реформы эти, как сказать, соросята. При крепких хозяйственниках было 4 и 6. А пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь", - говорит Гончарук на русском языке, подразумевая проценты роста ВВП.

Премьер-министр продолжает: "И вот это все создает очищение у президента, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем. У нас нет планов. А у вас его реально нет".

"По бюджету я не понимаю, как правильно. Решения нет", - отмечает премьер.

Далее говорит Екатерина Рожкова, первый замглавы Нацбанка: "Давайте искать решения на вопросы, которые есть. В глобальном измерении все хорошо". Министр финансов Оксана Маркарова дополняет ее: "Непонятно никому, кроме нас".

"Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас целые министры для этого в министерствах. Мы с Тимофеем... (Миловановым, министром экономики, - Ред.). Давайте сделаем трех-, пятилетний..."

Вклинивается Маркарова: "Если мы продолжаем делать... То есть наша политика состоит в том... Раз, два, три. То есть в концессии" (договор между владельцем и инвестором о вложении денег в объекты имущества - Ред.).

Рожковая отвечает: "Наша задача - обеспечить марокоэкономическую стабильность. Она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверное, можно будет сказать: "Мы идем приблизительно по такому пути".

К беседе подключает Тимофей Милованов: "Как мы ответим на вопрос: курс усилился, а... Я не понимаю".

Екатерина Рожковая говорит: "Давай откровенно тоже говорить, что такие вещи, как курс и инфляция, влияют на экономику... Может быть, хорошая идея знаешь в чем? Взять страну, похожую на нас. Ну, к примеру, есть сильный потенциал в армии...".

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб: "Аргентина?"

Рожкова: "Нет. Аргентина - как раз Данилишину по сценарию идти... Взять и посмотреть, как менялись экономики и как сейчас. Я не знаю... Австралия".

Собеседница (в прослушке она указана как Юлия Ковалив, замглавы Офиса президента Украины, но она потом опровергла свое участие): "Я прошу прощения. Просто мы говорим про а-ля экономическую стратегию. Об изменениях. Ничего, что нам нужно делать, мы не обсуждали. И это мне кажется ключевым: что нам нужно сделать в экономической политике".

Она продолжила: "Даже план, который заместители подавали в министерствах к программе действий правительства... Там преимущественно написано: "налоговые льготы, налоговые льготы". Если мы это внедрим, нас МВФ..."

Ее перебивает Маркарова: "И на зиму претендовать на кучу премий".

Вновь говорит Рожкова: "Ну, смотрите, макро - раз. Условно. Что мы можем сделать - два. Относительно всего остального, что мы называем импортозамещением и так далее... Вот его можно по-разному строить. Вопрос сейчас в чем: если мы на этом сойдемся, то многие вещи [будут зависеть] от наших коммуникаций... Когда мы начнем об этом говорить... Знаете же, люди они... У них начинает меняться мышление, это правда".

Запись совещания у Гончарука, аудио:

Также мы уже проанализировали: что стало понятно после прослушки совещания у Гончарука и отправят ли его в отставку.