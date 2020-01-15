Сегодня состоялось заседание фракции "Слуги народа", на котором планировалось обсуждение непомерно огромных зарплат членов Кабмина.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", на заседание не пришел ни премьер Алексей Гончарук, ни остальные министры, которых вызвали на ковер по поводу их зарплат.

В "Политике Страны" раскрыли подробности заседания.

По заседанию фракции. Что рассказали "Стране" участники.

1. Министры туда так и не дошли. Выступили только Смелянский ("Укрпочта") и Коболев ("Нафтогаз"). Последний на все замечания о своих премиях и зарплатах отвечал, что таких специалистов, как он, в Украине нет, а если таких звать из-за границы, то это будет намного дороже.

2. С проектом по децентрализации большие проблемы. Его на голосование выносить завтра точно не будут. И пока непонятно, вынесут ли вообще. Завтра на 9:30 руководство фракции идет к президенту. Будут обсуждать, что делать.

3. Законопроект о регламенте, который ограничивает права депутатов и который пыталось пропихнуть руководство фракции, забраковали. Будут дорабатывать.

4. Бужанский и Дубинский пытались поставить вопрос о недоверии Гончаруку, но тему поддержали менее 20 человек. Хотя на словах многие премьером возмущались.

Директор Укрпочты Смелянский, который нарисовал себе зарплату в 2,5 раза выше, чем у Трампа, обосновал размер своей компенсации на одном листочке. Его он предъявил на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, заседание фракции "Слуги народа" на тему высоких зарплат и надбавок министрам сегодня анонсировал Давид Арахамия.

Сегодня "Страна" писала, что правительство отреагировало на скандал с зарплатами и внесло ряд изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы оплаты работы топ-чиновников.