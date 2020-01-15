Патрульная полиция Киева опубликовала карту, где на дорогах столицы больше всего пьяных водителей
За минувший 2020 год патрульные полицейские Киева обнаружили и задокументировали 11 643 фактов управления автомобилями водителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева на Facebook.
Статистика задокументированных случаев по районам Киева выглядит так:
- Днепровский район - 1328;
- Деснянский район - 1312;
- Дарницкий район - 1269;
- Соломянский район -1151;
- Оболонский район - 1096;
- Подольський район - 1029;
- Шевченковский район - 1002;
- Святошинский район - 964;
- Голосеевский район - 901;
- Печерский район - 812;
- Автодорога М-01 -779 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).
Чаще всего нетрезвых водителей встречают в пятницу и субботу, в период с 23 до 2 часов. Львиная доля таких водителей была обнаружена патрульными во время их остановки за другие нарушения ПДД, а про 15% таких водителей сообщили на службу 102 неравнодушные граждане. Также патрульные нередко обнаруживают признаки опьянения у водителей, которые стали виновниками ДТП.
Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Києва
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