За минувший 2020 год патрульные полицейские Киева обнаружили и задокументировали 11 643 фактов управления автомобилями водителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева на Facebook.

Статистика задокументированных случаев по районам Киева выглядит так:

Днепровский район - 1328;

Деснянский район - 1312;

Дарницкий район - 1269;

Соломянский район -1151;

Оболонский район - 1096;

Подольський район - 1029;

Шевченковский район - 1002;

Святошинский район - 964;

Голосеевский район - 901;

Печерский район - 812;

Автодорога М-01 -779 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

Чаще всего нетрезвых водителей встречают в пятницу и субботу, в период с 23 до 2 часов. Львиная доля таких водителей была обнаружена патрульными во время их остановки за другие нарушения ПДД, а про 15% таких водителей сообщили на службу 102 неравнодушные граждане. Также патрульные нередко обнаруживают признаки опьянения у водителей, которые стали виновниками ДТП.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Києва

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