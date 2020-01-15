Фото: Патрульная полиция Киева

За минувший 2020 год патрульные полицейские Киева обнаружили и задокументировали 11 643 фактов управления автомобилями водителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева на Facebook. 

Статистика задокументированных случаев по районам Киева выглядит так: 

  • Днепровский район - 1328;
  • Деснянский район - 1312;
  • Дарницкий район - 1269;
  • Соломянский район -1151;
  • Оболонский район - 1096;
  • Подольський район - 1029;
  • Шевченковский район - 1002;
  • Святошинский район - 964;
  • Голосеевский район - 901;
  • Печерский район - 812;
  • Автодорога М-01 -779 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

Чаще всего нетрезвых водителей встречают в пятницу и субботу, в период с 23 до 2 часов. Львиная доля таких водителей была обнаружена патрульными во время их остановки за другие нарушения ПДД, а про 15% таких водителей сообщили на службу 102 неравнодушные граждане. Также патрульные нередко обнаруживают признаки опьянения у водителей, которые стали виновниками ДТП.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Києва

Ранее "Страна" писала, что в Киеве пьяный водитель за рулем Audi въехал в здание филармонии.

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