В Верховной Раде зарегистрирован законопроект депутатов фракции "Слуги народа" об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Как указано на сайте Рады, документ №2697 поступил в парламент 27 декабря 2019 года.

Авторы проекта предлагают внести изменения к санкциям чч.1, 3 и 4 ст. 127 Кодекса об административных правонарушениях. В частности, предполагается повысить размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в состоянии опьянения или если их поведение привело к созданию аварийной ситуации.

В соответствии с проектом несоблюдение пешеходами требований сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами влекут штраф в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 255 грн (сейчас это 3 НМДГ, или 51 грн).

За эти же нарушения, совершенные в состоянии опьянения, предлагается установить штраф в размере 30 НМДГ, или 510 грн (сейчас это 8 НМДГ, или 136 грн).

Административное взыскание в виде предупреждения депутаты предлагают исключить из КУоАП.

В декабре "Страна" писала о решении Верховного суда, что, если авария произошла по вине пешехода, то водитель может потребовать с него компенсацию.

Также мы рассказывали, что в Украине собираются тотально пересмотреть систему штрафов.