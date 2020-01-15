Приказом Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции № 168/19 от 12 декабря 2019 года с 1 января 2020 года введена новая форма декларации чиновников. Кроме того, вступила в силу новая редакция Порядка формирования, ведения и обнародования (предоставления) информации Единого государственного реестра чиновников. Об этом пишет Юрлига.

В сообщении говорится, что из Порядка изъята норма, обязывающая субъекта декларирования при увольнении по собственной инициативе подавать декларацию в день фактического увольнения.

Теперь декларация, которая подается в соответствии с абзацем первым части второй статьи 45 Закона не позже двадцати рабочих дней со дня прекращения деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, или другой деятельности, указанной в подпунктах "а", "в" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона (это, в частности, лица, которые входят в состав наблюдательного совета госбанка, государственного предприятия или государственной организации, имеющей целью получение прибыли; хозяйственного общества, в уставном капитале которого больше 50 % акций (долей) принадлежат государству; представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов соответствующей квалификации).

Такая декларация охватывает период, который не был охвачен декларациями, ранее поданными субъектом декларирования, и содержит информацию по состоянию на последний день такого периода. Последним днем такого периода является день прекращения деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, или другой деятельности, указанной в Законе о предупреждении коррупции.

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