Украина и НАТО окончательно согласовали будущие совместные учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая стойкость - 2020" (Coherent Resilience 2020), которые пройдут в октябре 2020 года в Одессе.

Соответствующий документ вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах подписали во время поездки Кулебы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, пишет пресс-служба украинского правительства.

"Нам необходимо больше учений и больше совместных действий с НАТО. Сегодня мы делаем ещё один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной стойкости в противодействии гибридным угрозам", - сказал Кулеба.

Учения "Нерушимая стойкость - 2020" пройдут 5-9 октября 2020 года в Одессе. Участники с Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель этих учений - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

С украинской стороны участие представители свыше 20 ведомств, в числе которых СНБО, Минобороны, МИД, МВД и органы системы МВД, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Мининфраструктуры, Министерство культуры, молодежи и спорта и другие. Также к учениям присоединятся НАК «Нафтогаз України», Институт стратегических исследований.

Со стороны Альянса на учениях будут представители центров передового опыта НАТО (в частности - по энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности), Представительства НАТО в Украине, присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам.

"Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение учений органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение своевременно коммуницировать между собой и информировать людей", - рассказали в Кабмине.

Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США, и по результатам учений они оценят сильные и слабые стороны взаимодействия, а детальный анализ и рекомендации предоставят в начале 2021 года.

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