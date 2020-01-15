НБУ в декабре описывал попавшую на запись встречу с Гончаруком как "разговор за чашкой кофе"
О встрече Гончарука, Рожковой и Маркаровой, чья запись оказалась слитой в Интернет, где они нелицеприятно отзывались о президенте и обсуждали как ему объяснить рост курса гривны, оказывается, описывалась в Facebook НБУ в тот же день - 16 декабря.
Нацбанк опубликовав фото ее участников за круглым столом.
В Нацбанке отметили, что такие встречи в формате "за чашкой кофе" носят исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений.
В рамках встречи 16 декабря, как сообщает НБУ, речь шла об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост.
Представители Нацбанка заявили, что этот процесс является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельных сегментах.
Скриншот: Facebook/ NationalBankOfUkraine
Напомним, что сегодня в сети появилась запись разговора ее участников, на которой они не очень лестно отзываются о Зеленском.
Мы также сообщили, что говорил о Зеленском премьер Гончарук, приведя полный текст скандальной записи.