Кабинет министров Украины принял решение об обязательном подключении к сети интернет во время полета в самолете на всех этапах: от посадки до высадки. Об этом сообщает правительственный портал.

Кроме того, расширен диапазон для мобильной связи.

"Это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства добавил, что отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры.

Гончарук также пояснил, что соответствующее правительственное решение является антикоррупционым.

Летом "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету.

В ноябре мы писали, что Министерство цифровой трансформации запустило сайт, измеряющий скорость интернета.