Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что в скором времени собирается посетить Китай.

Об этом он сказал, выступая в Белом доме, где 15 января подписывается первая часть торгового соглашения с Китаем, передает РИА "Новости".

Трамп сказал, что подписанное соглашение является историческим, и что оно должно исправить недостатки прошлого и дать будущее экономической справедливости и безопасности для рабочих, фермеров и семей Соединенных Штатов.

Ранее "Страна" писала, что Верхняя палата Конгресса США может заняться импичментом Трампа 21 января.

Также мы рассказывали, что глава Белого дома заявил о том, что его уже совершенно не интересует вернется ли Тегеран за стол переговоров или нет.