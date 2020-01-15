Премьер-министр Алексей Гончарук попал в серьезный скандал. В ютюб выложили аудиозапись общения премьера с финансовым блоком правительства и НБУ.

На ней Гончарук нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском, называет его понимание "примитивным" и считает, что у него "туман в голове".

Одновременно премьер признается, что и сам ничего не понимает в экономике, поскольку вообще юрист. Поэтому он и пригласил Минфин и НБУ, чтобы узнать - как лучше уверить президента в благотворности укрепления гривны.

После публикации записи премьер не явился на заседании фракции "Слуга народа", куда его и других министров позвали по поводу их космических зарплат.

При этом прошли слухи, что он написал заявление об увольнении. Но вечером пресс-служба Кабмина их опровергла.

"Страна" разобрала скандал с премьером.

Что заявил Гончарук о Зеленском

"Страна" уже публиковала полную расшифровку слов премьера.

На записи он общается с замглавы Нацбанка Екатерина Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. Главный вопрос - как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны это хорошо.

Из слов Гончарука следует, что президента беспокоит этот вопрос. Причем связывает он его с пирамидой облигаций, Петром Порошенко и даже главой Минфина Оксаной Маркаровой.

Премьер обозначает перед своими собеседниками проблему: надо найти для Зеленского какое-то другое объяснение.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Точнее простое понимание. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась", - заявляет на видео Гончарук.

Премьер предлагает объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что "сильный президент". "У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить", - сказал премьер.

"Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман", - уточнил Гончарук.

Но это, как оказалось, были теоретические построения. На самом деле Гончарук позвал Маркарову и Рожкову за советом.

"Я полный профан в экономике - я юрист по образованию. Но шо я понимаю? Есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику", - сказал премьер.

"Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась", - заявил Гончарук, давая понять, что вариант "как бы развивать экономику" не рассматривается.

Что посоветовали собеседницы - история пока умалчивает.

Отметим, что это совещание действительно было. И о нем даже сообщал Нацбанк на своей странице в Facebook.

В Нацбанке отметили, что такие встречи в формате "за чашкой кофе" носят исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений.

В рамках встречи 16 декабря, как сообщает НБУ, речь шла об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост.

Представители НБУ заявили, что этот процесс является позитивным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельных сегментах.

Прилагалось и фото самой встречи:

Что стало понятно из слов Гончарука

После публикации записи на премьера посыпались упреки в том, что он пренебрежительно отзывается о президенте.

Вряд ли это именно так (хотя нотки некоего менторства проскакивают, особенно в свете "примитивного понимания"). Гончарук скорее пытается придумать, как объяснить Зеленскому более выгодное для себя понимание курсовых скачков.

Если проще, то Гончарук и спрашивает у Маркаровой и Рожковой как можно простым языком объяснить укрепление гривны.

И в этом смысле интересны два момента, которые отмечает телеграм-канал "Политика Страны".

1. Зеленский, как следует из слов Гончарука, обеспокоен укреплением гривны и созданием пирамиды ОВГЗ и он задаёт про нее вопросы премьеру - и про Ротшильдов, и про Порошенко.

2. Гончарук действительно абсолютный профан. Раз он сам не может объяснить укрепление гривны и вызвал для помощи Маркарову и Рожкову. А это для премьер-министра означает полную профнепригодность.

Реакция на запись

Противники Гончарука в "Слуге народа" начали намекать на его отставку.

Нардеп Макс Бужанский заявил, что Гончарук не приехал на заседание фракции. А его коллега Александр Дубинский уточнил, что премьера вызвали в Офис президента.

Дубинский потом прямо призвал Гончарука написать заявление об уходе.

"Олексій Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.

Поэтому, после оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой - должен написать заявление сам.

Люди, которые сидели рядом с ним, - тоже.

Потому что хихикали, поддерживали, и предлагали свои варианты того, как наполнить «пустоту» и представить свои экономические ошибки как "перемогу"", - заявляет Дубинский.

Позже Бужанский, Дубинский и примкнувший к ним нардеп Куницкий опубликовали фото, как они приехали в Кабмин требовать отставки Гончарука.

Правда, пока нет каких-либо подтверждений, что Гончарук написал заявление об отставке и что эту отставку приняли.

На заседании фракции "Слуга народа", по данным "Страны", Дубинский и Бужанский попытались поставить вопрос об отставке премьера, но эту тему поддержали менее 20 человек.

Тем временем в социальных сетях уже идет скандал.

"Прослушала запись совещания у премьера по курсу. Гончарук думает, как наеб...ть пустоголового Зеленского. Это не мои слова. Это премьер его так называет. И сам признается, что профан в экономике, но президента все равно наеб..т. Очень респектабельное получилось совещание. Торгаши с Троещины сидят думают, как на..бать торгашей с Дарницкого рынка", - пишет заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Самое плохое не то, что премьер считает президента тупым и придумывает, как облапошить его на тему роста курса гривны.

Самое плохое что он, похоже, и сам не очень понимает, почему растёт гривна", - считает журналист Юрий Ткачев.

"Премьер назвал себя профаном в экономике, а министр экономического развития себя дебилом

Вот вам и # урядтехнократив", - пишет блогер Евгений Куксин.

"Слышали запись совещания Кабмина и НБУ по поводу укрепления гривны? Знаете, что там самое интересное и одновременно самое страшное?

Нет, не то, что Гончарук признался, что он дилетант в экономике. Это и так было известно.

И даже не страшно, что они не понимают, что происходит. Почему происходит. Это тоже известно.

Страшно, что они не думают как запустить экономику. И как устранить риски.

Вместо этого задача этих совещаний как навесить лапшу президенту, который по мнению Гончарука ещё больший дилетант в экономике. И попытаться объяснить, что все хорошо!

Классическая проблема принципала-агента. Хотя мы плохие менеджеры, но уходить не хотим и хотим высоких зарплат. И потому нужно придумать как показать, что мы все делаем правильно", считает финансовый эксперт Павел Вернивский.

А журналистка "Страны" Анастасия Товт подметила, что все топ-чиновники на скандальной записи говорят исключительно по-русски.

"Обратила внимание. На скандальной записи, где человек с голосом, похожим на премьера Гончарука, называет президента пустоголовым и другими яркими эпитетами - и Гончарук, и другие топ-менеджеры во власти говорят по-русски. Куда смотрит мовный омбудсмен?"