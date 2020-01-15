Американская компания Holtec International 15 января передала ЧАЭС хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2). Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Подрядчик из США завершил все строительно-монтажные работы. Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) подано заявление на получение сертификата о завершении строительства объекта ХОЯТ-2. Сейчас продолжается работа комиссии ГАСК на площадке хранилища.

Скриншот: Facebook/ dazv.gov.ua

Согласно контракту с американцами, после завершения строительно-монтажных работ, кроме предоставления соответствующего акта, подрядчик должен обучить персонал Чернобыльской АЭС работать на оборудовании. Это является обязательным условием, поскольку при "холодных" испытаниях объекта, которые проходили летом 2019 года, все операции с оборудованием ХОЯТ-2 выполнял персонал, привлеченный компанией Holtec International.

Работники ЧАЭС уже прошли теоретический курс. А накануне "горячих" испытаний рабочие, которые будут эксплуатировать хранилище, должны подтвердить свои умения и навыки на практике.

Во время "горячих" испытаний из действующего хранилища отработанного ядерного топлива №1 в ХОЯТ-2 будет перемещено 186 отработанных тепловыделяющих сборок. Последние разместят в бетонных модулях хранения на ХОЯТ-2. Особое внимание в ходе "горячих" испытаний ХОЯТ-2 будет уделено системе биологической защиты объекта.

Начало "горячих" испытаний запланировано на конец февраля 2020 года.

В сентябре "Страна" сообщала, что комплекс "Вектор" в зоне отчуждения ЧАЭС принял на захоронение 120 упаковок радиоактивных отходов.

А в 2017 году, когда власти торжественно объявили о начале строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, мы приводили мнения местных жителей по этому поводу.