Тела украинцев, которые погибли в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ под Тегераном, планируют доставить в Киев 19 января.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с родственниками погибших, передает пресс-служба Офиса президента.

Президент заявил на встрече, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тысяч гривен. Также Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций. Президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Напомним, утром 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который летел в Киев из столицы Ирана, Тегерана разбился. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В самолете находились 11 украинцев. Большинство пассажиров - выходцы из Ирана.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса). Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.

Ранее "Страна" также сообщала, что в Тегеране прошла церемония прощания с погибшими.