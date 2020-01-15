Обыск в арендованном жилье без согласия арендатора нарушает его право на неприкосновенность жилья, а полученные в ходе таких следственных действий улики являются недопустимыми. Такой вывод содержит постановление Верховного суда №346 / 7477/13-к от 31 октября 2019 года, опубликованные сайтом "Закон и бизнес".

Вердикт вынес Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда в связи с приговором местного суда. Последний приговорил обвиняемого за совокупность преступлений к лишению свободы на 13 лет с конфискацией имущества. Прокурор, обвиняемый и его защитник обжаловали вердикт в апелляционном суде.

Защитник назвал недопустимым доказательством обыск места события (то есть жилья обвиняемого), так как разрешения на его проведение тот не давал.

В протоколе обыска было указано, что его провели с участием двух понятых и владельца жилья, у которого обвиняемый арендовал квартиру. А отсутствие подозреваемого при обыске жилья не является грубым нарушением уголовного процессуального закона, поскольку в ч.3 ст.237 УПК не предусмотрено обязательное участие подозреваемого при проведении обыска. В ней лишь указано, что для обыска может быть приглашен подозреваемый.

Однако владелец квартиры не имел права давать разрешения на обыск той части жилья, которую арендовал в то время обвиняемый. Поэтому проведение этого следственного действия без разрешения лица, которое на правовых основаниях фактически пользовалось жилищем, было безусловным нарушением права последнего на неприкосновенность жилья.

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