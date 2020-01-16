Народного депутата от партии "Голос" Ярослава Юрчишина во время заседания Верховной Рады Украины застали за нелицеприятным занятием - ковырянием в носу и облизыванием пальцев. Соответствующее видео опубликовал в Телеграме бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Как видно на записи, парламентарий засунул палец в нос, а затем в рот. Затем он повторил действие с другим пальцем.

"Это полный зашквар! Вот народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин ковыряется в носу и жрет свои козявки. Они там скоро похоже груповуху устроят и никто не удивится", - написал Мосийчук.

Напомним, 14 января народный депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Игорь Васылив задремал на рабочем месте во время заседания парламента.

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