Погода в Украине в четверг, 16 января, будет совершенно не январской, с плюсовой температурой и солнцем теплой днем, а также с небольшими заморозками ночью. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

В западной части Украины днем ожидается +3...+7, только в Виннице будет немного прозладнее в дневное время - от +2 до +4 градусов по Цельсию. Теплее всего будет на Закарпатье - именно там столбики термометров покажут неянварские +7 градусов. Ночью на основной части Западной Украины ожидается -1...-4. В Виннице ожидается от 0 до -2, а в Черновцах - настоящие морозы - от -7 до -9.

На севере Украины температура днем +2...+5, ночью - от -0 до -2. В центре Украины +2...+5 градусов днем. Ночью ожидается 0...-2 градуса. В Донецке и Луганске +2...+4 градуса тепла днем и -1...-4 ночью.

На юге Украины +3..+6 градусов днем. Ночная температура составит от -1 до +1 а в Одессе +2..+4 градуса. В Крыму от +5 до +7 днем и до -1 ночью.

Скриншот: meteo.gov.ua

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