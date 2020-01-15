В Березовке Житомирской области в Центре реабилитации медведей White Rock ("Белая скала") из-за аномально высокой температуры вышли из спячки несколько питомцев. Об этом сообщает "Униан".

Заведующий хозяйством приюта Александр Леонов сказал, что 15 января проснулись трое медведей, которые впадали в зимнюю спячку, а одна медведица и вовсе не засыпала.

"Сегодня от зимней спячки проснулись Миша, Любочка и Сыночек. А Чада – четвертая медведица – не засыпала совсем", - сказал сотрудник организации.

При этом он добавил, что животные чувствуют себя хорошо и ходят в вольерах. А Чада, когда воздух прогрелся до +5, вышла погреться на солнышко из берлоги.

Из-за теплой погоды и бодрствования медведи едят больше, поэтому расходы Центра на корм вырастут.

В конце декабря "Страна" писала, что медведи из другого центра реабилитации - "Синевир" в Карпатах - не могут уснуть из-за теплой погоды.

Похожая проблема была в 2017 году. Тогда мы сообщали, что в зоопарке Киева бурая медведица Настя вышла из спячки из-за потепления.