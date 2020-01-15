В Лос-Анджелесе скончался в возрасте 51 года американский актер Стэн Кирш, исполнявший одну из главных ролей в сериале "Горец".

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Мы трагически потеряли нашего дорогого Стэна Кирша 11 января", - говорится в посте.

Скриншот: Facebook/Стэн Кирш

По данным издания TMZ, актера нашла повешенным в ванной комнате его жена. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

Семья актера решила провести небольшую частную церемонию захоронения. Они просят всех, кто хотел бы прислать цветы, лучше сделать пожертвование в Американский фонд предотвращения самоубийств.

Стэн Кирш сыграл в сериале "Горец" Ричи Райана - напарника главного героя Дункана Маклауда. Эта роль стала его самой известной. Актер также снялся еще в одном телехите - сериале "Друзья".

В 2008 году Кирш основал собственную актерскую студию. Он также выступал как режиссер и продюсер.

Ранее сообщалось, что в США умер режиссер снявший на Одесской киностудии культовые фильмы СССР - "Приключения Электроника" и "Чародеи".

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