Следователи столичного теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника оздоровительно-профилактического центра "Мечта" Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины во время получения взятки в 3 тысячи долларов. Об этом говорится на сайте Бюро.

Как установили правоохранители, начальник центра требовал от предпринимателя 5 тысяч долларов за заключение договора аренды на 9 летних домиков сроком на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками "Мечты". Чиновник был задержан при получении первой части взятки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас ГБР проводит обыски служебного кабинета должностного лица и решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование дела ведется по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) и присвоения военного имущества (ч.3 ст.410 УК Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Вчера "Страна" рассказывала о том, что гламурную и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей Украины подозревают в попытке дать взятку.

А в октябре мы писали о задержании директора государственного предприятия в Харьковской области по подозрению в даче взятки в размере 100 тысяч долларов детективу НАБУ за закрытие уголовного дела.