Накануне заседания фракции "Слуги народа", куда вызвали на ковер министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривни, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента.

Как слышно на ролике, опубликованном на YouTube-канале "Как обмануть президента", во время разговора стороны Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожковой и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась", - заявляет на видео Гончарук.

Премьер говорит, что гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что "сильный президент". "У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить", - сказал премьер.

"Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там", - Гончарук продолжал объяснять собравшимся, как "просвещать" Зеленского.

И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций (речь о спекуляциях ОВГЗ, которым приписывают резкое укрепление гривни - Ред.). Она попадает в голову потому, что там есть туман", - уточнил Гончарук.

"Я полный профан в экономике - я юрист по образованию. Но шо я понимаю? Есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику", - сказал премьер.

"Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась", - заявил Гончарук, давая понять, что вариант "как бы развивать экономику" не рассматривается.

Видео: YouTube/Как обмануть президента

29 августа 2019 года депутаты Верховной Рады Украины назначили Алексея Гончарука новым премьер-министром Украины. 4 октября Рада одобрила программу деятельности правительства Гончарука, что дало Кабмину годовой иммунитет от отставки.

Напомним, что Зеленский в одном из обращений к народу, записанных в салоне электромобиля "Тесла", назначил правительству Алексея Гончарука испытательный срок до конца года. К этой черте Кабмин подходит со шлейфом скандалов, связанных с ним самим или отдельными министрами. В декабре "Страна" разбиралась, действительно ли шатается под Гончаруком кресло и кто может занять его место.