В Киеве в микрорайоне Виноградарь случился прорыв теплосетей в среду, 15 января. В результате на улицу вылился кипяток.

Об этом сообщают пользователь группы "Виноградарь" Игорь Григорьев в Facebook.

Скриншот: Facebook/Игорь Григорьев

В сообщении говорится, что трубу прорвало по адресу проспект Правды 68 Б. Местные жители пишут, что на этом месте регулярно случаются подобные происшествия еще с 1982 года.

Фото: Facebook/Игорь Григорьев

Напомним, 13 января на улице Антоновича в Киеве торгово-развлекательный комплекс Ocean Plaza Mall затопило кипятком из-за прорыва теплосетей. В воде плавал первый этаж торгового центра. Из-за потопа пришлось экстренно эвакуировать людей.

В результате прорыва из-за полученных травм семь человек попали в больницу, ремонтные работы закончились только вечером, 15 января.