Во вторник, 14 января, около Варшавы произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, включая двух граждан Украины. Об этом сообщила глава консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Укринформ.

"К большому сожалению, в этом ужасном ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 и 1992 года рождения", - сообщила консул.

Как рассказала Крыса, дело контролируется консульским отделом посольства Украины в Польше. По словам дипломата, родственники погибших уже узнали о смерти и выехали в Польшу, чтобы заняться вопросами репатриации тел домой.

Светлана Крыса сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Двое других погибших являются гражданами Польши.

ДТП произошло во вторник примерно в 13.30 вблизи населенного пункта Любице. Легковой автомобиль, в котором ехали четверо мужчин, двигаясь в направлении Варшавы, по неизвестным причинам с большой скоростью и без торможения въехал сзади под грузовой автомобиль. Все четверо пассажиров автомобиля погибли на месте.

Ранее сообщалось, что под Одессой BMW протаранил машину "скорой", ее водитель погиб, врач - в реанимации. Виновник с места ДТП сбежал.

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