В зоне проведения Операции объединенных сил 15 января противник 9 раз нарушал режим прекращения огня. При одном из обстрелов погиб украинский военных. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр объединенных сил.

Позиции ВСУ были обстреляны из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, была отмечена активность снайперов.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от населенного пункта Пески, вблизи Васильевки, Павлополя и рядом с Авдеевкой.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Светлодарска, Орехово и Новотошковского.

В результате обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб.

Как писала "Страна", 11 января на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов, пострадали трое военных с украинской стороны.

А днем ранее штаб ООС объявил о задержании на Донбассе "свидетеля для Гааги" по делу МН-17.