Социальная сеть Instagram, которая принадлежит корпорации Facebook, будет бороться с отретушированными изображениями, которые размещают пользователи на просторах сети. Так, отфотошопленные фотографии теперь отмечаются как ложный контент. Об этом сообщает сайт Tech Radar.

Платформа не будет показывать такие изображения в полном формате. Они будут видны в профиле пользователя, который опубликовал их, а также в ленте подписчиков, но если пользователь захочет открыть изображение на весь экран, он увидит предупреждение об искаженном контенте.

Пока механизм работы алгоритма по выявлению отофотошопленных снимков не до конца ясен. Фотограф Тоби Харриман (Toby Harriman) обратил внимание на то, что в число ложных постов попала публикация с цифровым искусством. На снимке был изображен человек на фоне радужных холмов.

При этом другие подобные посты того же юзера не были отмечены как ложные. Харриман задался вопросом, не слишком ли далеко зашла администрация соцсети, ограничивая доступ в том числе и к цифровому искусству.

Ранее "Страна" писала, что Instagram на самом деле скрыл лайки, чтобы пользователи не стеснялись выкладывать фото.

Также мы рассказывали, что в Instagram удалят посты с рекламой электронных сигарет и табака.