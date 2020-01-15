В сети появилась аудиозапись прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука 16 декабря. "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (министр финансов - Ред), Яков Смолий (глава НБУ - Ред), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ - Ред), Юлия Ковалив (зам главы Офис президента - Ред) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - говорится в подписи к ролику.

Публикуем краткий пересказ разговора, а также полную расшифровку 6-минутной аудиозаписи.

О чем говорили у Гончарука

Краткое содержание такое. Алексей Гончарук с двумя дамами (Рожковой из НБУ и Маркаровой из Минфина) совещается, что ему говорить Зеленскому, который интересуется почему укрепляется гривна и откуда дыра в бюджете.

В разговоре Гончарук признается, что он профан в экономике, и что у Зеленского примитивное (в смысле простое) понимание экономических процессов.

Также он обсуждает проблему пирамиды облигаций госзакупок пересказывая версии (которые, по словам Гончарука, есть в голове у Зе), что на ней зарабатывают то ли Ротшильды, то ли Порошенко, то ли Маркарова с коррупционерами (причем это сказано в присутствии самой Маркаровой).

Предлагает придумать какое-то понятное для Зеленского объяснение почему гривня укрепляется, чтоб президент не прислуживался к версиям о пирамиде ОВГЗ.

К чему пришли, к какой версии - непонятно. Запись заканчивается на дискуссии о макропоказателях.

Полная расшифровка записи

Алексей Гончарук: Ну, и начинает мне говорить: "Я приезжаю в обменник. Леша, что же это такое?"

Собеседник: (неразборчиво)

Гончарук: Ребята, это вопрос ожидаемый. Они говорят: "У нас не легко". Более того, на среду президент просит совещание по экономической политике. Объясните мне, если мы курс укрепляем - хорошо. Объясните мне за счет чего... Ну, можете мне объяснить? Ответ на вопрос у него, говорит все нормально. Лучшая комиссия в городе как-то так. Сидят, работают. И значит у нас там есть понимание, что все хорошо... Смотрите, макроэкономическая ситуация, она благоприятная. А он говорит: "Леша, перестань ты мне морочить голову". Можете мне нормально объяснить? У нас дыра в бюджете 50 миллиардов... А если дальше так будет? И как? Будет у нас 100 миллиардов дыра в бюджете, потому что гривна будет укрепляться.

Алексей Гончарук: Сегодня какое число?

Екатерина Рожкова: 16 декабря. Понимаешь? То есть это просто невиданно. Аукцион невиданной щедрости. Я к чему? И мы говорили...

Алексей Гончарук: И она все время укрепляется.

Екатерина Рожкова: И она укрепляется. Ну, может быть после последнего аукциона, но уже конец года...

Алексей Гончарук: Ну, мы там завели 250

Екатерина Рожкова: Я просто к тому, что это время сейчас. Давай ставить друг другу задачи. Что надо делать и что для этого надо делать.

Алексей Гончарук: Идея в том, что коррупционеры, да? В том смысле, что Маркарова и Ротшильды. Они просто на этом зарабатывают деньги. Это первое. Первый страх. Второй страх - это все деньги Петра Порошенко. Тут важно показать главную вещь. все остальное не имеет ...отношения. У Зеленского есть очень примитивное.в этом смысле простое понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. Платежный баланс сильно не исправился, а гривна сильно укрепилась... Он ищет ответ на этот вопрос. У него ответа на этот вопрос. Как бы ему внятно объяснить следующее. Смотрите, в начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности, все раскачивали... перед выборами. Поэтому гривня была слабее, чем должна была экономически быть. Я сейчас фантазирую.

Екатерина Рожкова: Ну, ты прав на самом деле, не только население, экспортеры тоже придерживали доллар в ожидании

Алексей Гончарук: Потом после выборов все рассказывали о том, что гривна сейчас бахнет, будет за 50 и все остальное. Поэтому что гривна сделала? Она сначала вернулась в то состояние, в котором она должна была быть экономически, а потом она начала еще сильно - потому что тренд люди увидели - парламент сильный, молодой - ничего себе нормально, гривна дальше укрепляется. Люди начали видеть, что страхи, которые были перед выборами, не подтверждаются, а наоборот. Новый сильный президент бла-бла-бла, уровень доверия беспрецедентный к власти, гривна продолжает укрепляться. У него гнет этого ответа. Надо показывать и надо, чтобы эта история выглядела реалистично, честно. Потому что пока у нас не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там и к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. А она попадает в голову только потому что у него есть туман на эту тему. Это первое.

Вторая история. Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении, извините, я полный профан в экономике, я юрист по образованию, но что я понимаю. Есть две экономические теории - монетарная там и кейнсианская. Ну, очень простые вещи. Первое ты идешь к удешевлению ресурсов или ты идешь то, чтобы печатать деньги и как бы там развивать экономику. Это так. Если ты идешь к удешевлению ресурсов, то твоя стратегия, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась, всё снижалось. И надо показать, что, вот смотрите, западные страны у них там и люди зарабатывают по 2% и депозиты и все остальное и на деньгах там спекулятивные заработки они несопоставимы.... поэтому экономика там растет, не падает

Оксана Маркарова: Но для этого надо... Первый вопрос это макро. Какой макро мы видим в следующие два-три года?

Алексей Гончарук: Я думаю что (наразборчиво)

Оксана Маркарова: Почему?

Алексей Гончарук: Ну, потому что тот макро, который есть, они очевидны. А уже...

Оксана Маркарова: Но мы же говорили, что мы сделаем такое: три таких-то условия - раз-два-три-четыре-пять. Вот макро, в которое мы верим

Екатерина Рожкова: И в это макро мы должны были заложить какие-то...

Оксана Маркарова: И там показать, что столько-то инвестиций зайдет в этот, в этот, в этот год. Это значит, что так у нас выглядит споживання. То есть макрос понятный, это такая понятная модель - что на что влияет. Соответственно - вот ваш макро и в этом макро курс будет вот так вот укрепляться.

Что показала запись

На записи (по крайней мере первой опубликованной) нет каких-то оскорблений в адрес Зеленского. Слово "примитивное понимание экономики" он употребляет в смысле "простое понимание".

Собственно, Гончарук и спрашивает у Маркаровой и Рожковой как можно простым языком объяснить укрепление гривны.

Интереснее два других момента.

1. Зеленский, как следует из слов Гончарука, обеспокоен укреплением гривны и созданием пирамиды ОВГЗ и он задает про нее вопросы премьеру - и про Ротшильдов, и про Порошенко.

2. Гончарук действительно абсолютный профан. Раз он сам не может объяснить укрепление гривны и вызвал для помощи Маркарову и Рожкову. А это означает полную профнепригодность.