Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разыскивает народного депутата VII созыва от "Батькивщины" и VIII созыва - от "Народного фронта" Дениса Дзензерского. Он не задекларировал 4,7 миллиарда гривен финансовых обязательств. Об этом сказано на сайте Министерства внутренних дел.

Правоохранители установили, что в течение 2015-2018 годов тогда еще депутат, намереваясь скрыть информацию о своем реальном имущественном положении, не указал в декларации не исполненные финансовые обязательства перед банковскими учреждениями на упомянутую сумму.

В ноябре 2019 года Дзензерскому сообщили о подозрении. Поскольку тогда он не находился по месту жительства, это сделали по почте и посредством электронной связи. Как видно из анкеты экс-парламентария на сайте МВД, Дзензерский скрывается от следствия с 5 декабря 2019 года.

В 2017 году "Страна" писала, что Дзензерский должен Фонду гарантирования более 500 миллионов гривен.