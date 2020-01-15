Днепровский бизнесмен и авторитет Александр Петровский (известный по прозвищу "Нарик"), который стоял во время церемонии по подписанию Томоса об автокефалии рядом с президентом Петром Порошенко, получил грамоту от предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Об этом "Стране" стало известно со своих источников.

На грамоте с подписью митрополита Киевского и всея Украины Епифания от 10 января 2020 года написано:

"За возрождение духовности в Украине, преданности идеалам добра и значительный взнос в общее благо."

Кроме того, Петровского наградили орденом святителя и чудотворца Николая, о чем также сказано в грамоте. На фото также видно сам орден в коробочке.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала, что Петровский после смены власти надел кипу и начал писать Тору.

Также мы рассказывали, что в Днепре на территории Управления СБУ построили часовню за деньги Петровского.