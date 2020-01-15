Сегодня, 15 января, после отставки правительства Медведева Владимир Путин предложил на пост премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Мишустин уже ответил согласием и осталась формальность - согласование кандидатуры Госдумой, которое пройдет гладко. Голосование за кандидатуру нового премьера в парламенте пройдет уже в четверг, 16 января.

Путин не откладывал встречу с Мишустиным и провел ее сегодня вечером, вскоре после того, как распрощался с уволившимся Медведевым и его министрам.

"Страна" рассказывает, кто такой Михаил Мишустин, а также публикует фото и видео с ним.

Путин и Мишустин в Кремле 15 января 2020 года. Фото с сайта кремля

Владимир Путин в ходе встречи с Мишустиным сегодня. Фото с сайта Кремля

Михаил Мишустин в ходе встречи с Путиным сегодня. Фото с сайта Кремля

Биография Михаила Мишустина

Михаил Владимирович Мушистин родился в Москве 3 марта 1966 года (53 года).

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности "системы автоматизированного проектирования". Специальность: инженер - системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.

С 2010 года занимает пост Федеральной налоговой службы (ФНС).

Занимал разные должности в налоговой. Был замминистра РФ по налогам и сборам, возглавлял Роснедвижимость.

С 2008 по 2010 ушел в бизнес, а именно возглавлял группу компаний UFG - крупнейших в России фондов прямых инвестиций. В одной из структур фонда работала и его супруга.

Вернулся на госслужбу Мишустин на госслужбу в должности главного налоговика страны.

Российские СМИ отмечают, что Мишустин начал активно бороться с необоснованным возвратом НДС, усовершенствовал работу налоговых. Под его руководством был учрежден новый формат налогообложения - самозанятые граждане.

В 2015 году российское издание Forbes внесло Мишустина в рейтинг "Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2015". Он занял 54 место. Суммарный доход его семьи составил 183,31 млн рублей, доход госслужащего - 23 млн рублей. В собственности у Мишустина было 6 объектов недвижимости. В 2019 году Мишустин не попал в сотню этого же рейтинга Forbes.

Супруга Мишустина была в десятке самых состоятельных жен слуг народа в России по версии Forbes. В 2016 году она заняла 9 место с доходом в 160 млн рублей (он состоял из зарплаты, продажи автомобиля, депозитов). Ее супруг тогда уже был руководителем ФСН и мог похвастаться доходом в 23 млн рублей.

Мишустин увлекается спортом и активно играет в хоккей. Член правления Федерации хоккея России. Также он возглавляет любительскую хоккейную команду ФНС России, которая носит название Sportima.

Отметим, что Владимир Путин также в последние годы активно играет в хоккей, хотя буквально несколько лет назад, как он сам говорит, даже не имел стоять на коньках.

Михаил Мишустин с хоккейной клюшкой

Михаил Мишустин женат. Воспитывает троих сыновей 19, 18 и 10 лет.

В ноябре прошлого года Михаил Мишустин стал гостем передачи "Право на справедливость" на Первом канале. Это одно из последних больших интервью с Мишустиным в должности главы ФНС.

Ознакомиться с полной версий интервью и послушать Михаила Мишустин можно ниже:

"Не политик, а технократ"

Телеграм-канал "Политика Страны" опубликовал оперативный анализ назначения.

"Итак, Мишустин. Кандидат в премьеры России.

Украинской публике он малоизвестен. Но выбор Путина не случаен.

Главное, что поражает украинцев, которые решили заняться бизнесом в России, это то, что там принято платить налоги. И то, что создана тотальная система фискального контроля, который в чем-то даже превосходит европейские образцы.

"Фиск - самый эффективный госорган в России с точки зрения выполнения своих задач", - часто можно услышать такое утверждение.

Поэтому в экспертной среде России кандидатура Мишустина стала обсуждаться сразу после объявления об отставке правительства Медведева.

Мишустин - не политик. А технократ, пусть и эффективный. А значит вряд ли для него кресло премьера станет трамплином к президентскому (хотя, конечно, в этой жизни все возможно).

Ставит его Путин под решение социально-экономических задач (повышение соцвыплат и прочее), о которых он говорил в своем послании. А там видно будет".