Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Это глава Федеральной налоговой службы РФ.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщает пресс-служба Кремля.

Мишустину 53 года, он доктор экономических наук. Налоговую службу возглавляет с 2010 года.

В это ведомство он пришел, поработав какое-то время в бизнесе. Во время его руководства ФНС, ведомство перешло на электронные виды отчетности и работы с предпринимателиями.

То есть Мишустин, выражаясь современным языком - "диджитализатор". Он также возглавляет Институт экономики недвижимости при Высшей школе экономики.

Будущий премьер также являлся инициатором не совсем популярной идеи обложить налогом самозанятых лиц. В целом его считают человеком, который приучил россиян платить налоги.

У без пяти минут нового премьера - жена и трое сыновей. Увлекается хоккеем, как и Владимир Путин. За 2018 год он задекларировал 18 миллионов рублей дохода, его супруга - 48 миллионов.

Сегодня Владимир Путин зачитал обращение к Федеральному собранию и предложил изменить конституцию страны. В частности - усилить пост премьера и роль Госдумы.

Также он призвал резко повысить социальные стандарты. После этого кабинет Дмитрия Медведева ушел в отставку.

Детальнее о перетурбациях в российской власти - в материале "Страны" Медведев ушел, Путин готовится к уходу. Зачем в России хотят поменять Конституцию и что это значит для Украины.