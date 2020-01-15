В Крыжановке под Одессой в частном учебном заведении "Интерактив" разгорелся скандал из-за рукоприладства учительницы по отношению к 8-летнему школьнику, который хотел выйти в туалет. Видео избиения и детали происшествия опубликовала в Facebook мать мальчика Наталья Гинкинова .

Мальчик по имени Марат попросился выйти в туалет, однако педагог не позволила ему покинуть класс. Когда ребенок повторил просьбу, ему вновь было отказано. После этого он встал и вышел из класса без разрешения.

Позже на улице учительница избила Марата ногами. Нападение зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. При этом частная школа "Интерактив" довольно дорогая: обучение там в месяц стоит около 9 тысяч гривен в месяц, а за факультативные занятия нужно доплачивать отдельно. В каждом классе учатся не более 10 человек.

Видео: Facebook/ nataliya.gyn

"К сожалению, у нас ЧП. Учились в частной школе "Интерактив", и вот как издеваются там учителя над нашими детьми! К сожалению, директор школы Александр Васильевич прокомментировал: "Мы разговаривали с юристами и видео ускорено, ну и преподаватель не бьет ребенка коленом в пах". Руки у меня до сих пор трясутся!" - прокомментировала видео мать мальчика.

Медики диагностировали у Марата ушиб паховой области, о чем свидетельствует выложенная Гинкиновой справка. Из документ видно, что ребенку назначили амбулаторное лечение.

Фото: Facebook/ nataliya.gyn

Женщина отметила, что напавшая на мальчика учительница не позвонила и не попыталась объяснится. А юристы частного заведения считают, что ничего страшного не произошло.

Гинкинова рассказала, что с ее сыном физически все более-менее в порядке, "а вот морально ребенку сложно понять, почему школьный психолог рассказывает, что насилие это ужасно, и тут же другая учительница показывает противоположное".

К сожалению, насилие в школах давно не редкость, и не только по отношению к детям. Так, "Страна" рассказывала, как в Днепре учительница физкультуры ударила 12-летнего школьника по лицу. А в Херсоне мать школьника избила учительницу-пенсионерку на глазах у детей.