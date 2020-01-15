Вечером 13 января в Николаеве трамвай с пассажирами был обстрелян неизвестными. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба КП "Николаевэлектротранс" в Facebook.

Как сообщается, неизвестные начали стрелять по двум вагонам трамвая №1, который направлялся по улице Кузнецкая в сторону Широкой балки.

"В районе между улицами Гражданская и Инженерная вагоны были остановлены из-за выстрела и повреждения стекла", - сказано в сообщении.

Скриншот: Facebook/КП "Николаевэлектротранс"

Отмечается, что во время обстрела никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия была вызвана полиция.

"Вагоны отправили в депо для восстановления. Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются", - отметили в пресс-службе.

Скриншот: Facebook/КП "Николаевэлектротранс"

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