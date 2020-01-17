Предлагаем вашему вниманию гороскоп на 17 января 2020 года. Это 22-23-й день лунного цикла. Астрологи говорят, что он подходит для учебы, образования союзов, укрепления отношений.

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Овен (21.03 - 20.04)

День хорош для встреч, поездок и покупок. Окружающие могут ставить перед вами сложные задачи. Спорить нет смысла, но следует отказаться, если вы чувствуете, что не справитесь. Проявляйте снисходительность к себе и другим, также стоит прислушиваться к советам, даже если они исходят от людей, чей опыт меньше вашего.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов подходящий день для решения финансовых и материальных вопросов. Возможны крупные покупки. Также день подходит для планирования медицинских мероприятий. День хорош и с точки зрения личных отношений.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы могут плодотворно заняться творчеством, посвятить время заботе о детях. Возможно, вы примете участие в культурно-развлекательном мероприятии. Могут открыться дополнительные финансовые возможности. А интуиция будет подсказывать правильные решения.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам неплохо передохнуть и заняться спокойной и тихой деятельностью: заботиться о близких, наводить порядок в доме, можно посетить храм. Финансовые вопросы будут решаться не так быстро, как хотелось бы, но в целом итогами дня вы будете довольны.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов могут зародиться масштабные планы на будущее. При этом у многих из ваших идей есть шанс воплотиться, хоть и не сразу. Но не спешите рассказывать о них, пока хорошо не обдумаете и не проанализируете. Также есть вероятность, что сегодня вы получите интересное предложение или какие-то хорошие новости.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня можно немного пофантазировать, но без фанатизма, чтобы не попасть в плен собственных иллюзий. Важно трезво и практически оценивать текущее положение, тогда удастся изменить жизнь к лучшему. День подходит для избавления от вредных привычек.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут получить интересное предложение, причем решать нужно будет быстро. Смелость и решительность сегодня пригодится не только в делах, но и в личных отношениях. При этом старайтесь не перегибать палку, иначе могут возникнуть конфликты.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов есть шанс добиться успеха в важном деле, если вы отложите все остальное и полностью сосредоточитесь на нем. Вы можете получить нужную информацию из разговоров. Возможны удачные совпадения и неожиданные подарки.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В первой половине дня вы можете получить неприятное известие, но окажется, что его последствия не такие уж масштабные. Сегодня Стрельцам захочется подумать над планами, которые можно реализовать в одиночку или с близкими людьми. Несмотря на то, что у вас будут неплохие идеи, прислушайтесь и к чужим, возможно, вы что-то найдете для себя.

Козерог (22.12 - 20.01)

День будет наполнен мелкими неприятностями, правда, все они смогут разрешиться. Главное постараться уменьшить количество суеты, чтобы не доставлять неприятности себе и окружающим. Вторая половина дня может пройти в режиме многозадачности. Наберитесь терпения, ведь в конечном итоге вы справитесь.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев ждет день, наполненный яркими встречами и событиями. При этом часть из них будут неожиданными, что может сбить с толку и заставить забыть о запланированных делах, а это чревато проблемами. Придерживайтесь списка самых важных дел. Вечер хорошо провести в компании старых друзей. Можно воспользоваться моментом и наладить старые связи, которые вскоре пригодятся.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Трудолюбие увенчается успехом, хоть и придется порядком попотеть. Будет непросто найти правильный тон с окружающими, но лучше постараться и не терять голову. День плодотворный для завязывания новых связей, отношений.

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