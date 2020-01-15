"Слуга народа" в ближайшее время проведет заседание фракции на тему высоких зарплат и надбавок министрам, которая вызвала скандал в Украине.

Об этом "Стране" заявил глава фракции СН в Раде Давид Арахамия

"В скором времени состоится заседание фракции на тему зарплат и надбавок министрам. Мы пригласили на диалог главу НАК Нафтогаз Андрея Коболева, премьер-министра Алексея Гончарука. Кроме того, в ближайшую пятницу, во время Часа вопросов правительству мы поинтересуемся, что да как. В этой истории необходимо разобраться. Я же считаю, что 3-5 тысяч долларов - вполне нормальная зарплата для министра, но никак не те суммы, которые мы видели в публикациях СМИ. В принципе, насколько мне известно, эта информация совпадает с тем, что есть на самом деле. Все, что выше - надбавки и премии", - заявил Арахамия.

По его словам, "Гончарук очень активно давит на министров по внедрению системы оценки эффективности работы каждого министерства, чтобы все премии привязать к этой системе".

"Она уже частично работает и есть на сайте КМУ. Но мне сложно оценить работу правительства и соотношение качества к полученным ими деньгам. Для этого сейчас у меня нет времени, но мы договорились делать раз в полгода некий ретроспективный обзор прогресса по задачам. А по итогу задача каждого министра оптимизировать структуру и поднять зарплату своим сотрудникам, всем, вне зависимости от должности", - сказал Арахамия.

Напомним, что ы Кабмине анонсировали ежемесячные публикации зарплат топ-чиновников.

Также мы писали о том, что премьер Гончарук объяснил резкий рост зарплат своих министров борьбой с соблазнами.