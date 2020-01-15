В Окружном административном суде Киева оштрафовали главу Минюста Дениса Малюську на 38 420 гривен за невыполнение решения суда. Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские Новости".

Как сообщается, истец обратился в суд с иском, где он просил Министерство юстиции отменить результаты конкурса на пост государственного эксперта экспертной группы по правовой осведомленности директора по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста, а также просил обязать министерство определить его одним из победителей конкурса на занятие соответствующей должности.

Суд решил отменить результаты конкурса на пост госэксперта и обязать Минюст пересмотреть их, не учитывая разделение на группы по общему рейтингу и принять соответствующее решение.

Кроме того, были взысканы в пользу истца понесенные им расходы по уплате судебного сбора в размере 704 гривен за счет бюджетных ассигнований Минюста. Суд также обязал Минюст подать в суд отчет о выполнении решения в срок до 19 ноября 2019 года.

По результатам рассмотрения отчета суд пришел к выводу, что решение Окружного административного суда не было выполнено. Суд установил новый срок для его исполнения - до 12 декабря 2019 года, но решение осталось невыполненным.

Таким образом, суд принял решение наложить штраф на Малюську в размере 38 420 гривен за невыполнение решения суда, при этом половину штрафа в размере 19 210 гривен надлежит взыскать в пользу истца, вторую половину - в пользу государственного бюджета.

Кроме того, был установлен новый срок для представления отчета о выполнении решения Окружного админсуда - до 6 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что министр Малюська заявил, что копит деньги, так как потом его никто не возьмет на работу.

Также мы писали, что глава Минюста Малюська выписал себя премий почти на дюжину окладов.