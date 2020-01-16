Одной из улиц жилого квартала в Симферополе присвоили имя убитого главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Об этом в Facebook сообщил депутат Госдумы России из Крыма Андрей Козенко.

"Такое решение принято сегодня на заседании Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя", – написал Козенко.

Козенко уточнил, что улица расположена в микрорайоне "Крымская роза".

Фото: facebook.com

31 августа 2018 года глава "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в кафе "Сепар" в неподконтрольном Донецке.

Напомним, что в Кремле объясняли, почему в смерти Захарченко считают виновной Украину.

Также мы писали о том, что в Конотопе ветеранов АТО поздравили с Днем защитника клипом с сепаратистами и убитым Захарченко.