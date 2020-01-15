В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении сотруднику Каховского отдела полиции в деле об убийстве, которое произошло в Каховке 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как считает следствие, подозреваемый помог сфабриковать улики, которые указывали на самооборону.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины) – убийства, которое произошло 1 января 2020 года в г. Каховка.

"С участием правоохранителя были искусственно созданы условия самообороны и скрытые обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский произвел выстрелы в сторону товарища по оружию, принадлежавшему потерпевшему, который на то время уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за действий подозреваемого правоохранители начали рассматривать ложную версию убийства с целью самозащиты.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Скриншот: Facebook/Державне бюро розслідувань

Напомним, в новогоднюю ночь в Каховке Херсонской области был застрелен 26-летний Владимир Чебукин. В убийстве подозревается 29-летний экс-милиционер Юрий Кашников, гражданский муж бывшей супруги Чебукина. Кроме того, на месте происшествия присутствовал действующий сотрудник полиции Александр Портной.

Ранее "Страна" уже разбиралась, почему в Каховке началась "вторая Врадиевка" и при чем здесь теневой "отец" города в материале "Расстрел в новогоднюю ночь".