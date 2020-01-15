Сегодня на месте падения самолета в Иране состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами и членами экипажа. Присутствовали члены следственной комиссии, сотрудники МАУ, представители дипломатических миссий, государственных органов и ЗМИ. Об этом пишет прес-служба МАУ.

Скриншот: Facebook/Fly IUA

В Офисе президента Украины добавили, что представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета МАУ в Тегеране.

Скриншот: Facebook/Офис президента Украины

Фото: Facebook/Fly IUA

Фото: Facebook/Офис президента Украины

Напомним, 8 января в Иране Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 06:00 по тегеранскому времени (около 04:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Украины. Все находившиеся на борту 167 пассажиров погибли. Также на борту находились 9 членов экипажа.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса). Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.