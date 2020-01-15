Украина направила второй запрос о международно-правовой помощи в Иран, чтобы получить доступ к "черным ящикам" со сбитого 8 января в Тегеране украинского самолета, а также о возможности участия украинских экспертов в их расшифровке. Ответ пока не получен.

Об этом сообщила начальник Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает Интерфакс-Украина.

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны она заявила, что после заявления Ирана о сильном повреждении "черных ящиков" из-за чего их можно открыть только в лабораторных условиях в другой стране, Украина предложила свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

"15 января должен был приехать эксперт, который осмотрел бы эту лабораторию и фактически дал бы согласие, вернулся в Иран, забрал "черные ящики" и вернулся обратно в Украину, чтобы проводить эти исследования вместе с нашими экспертами и теми лицами, которых мы бы считали необходимым привлечь", - указала Чиж.

Представитель Офиса генпрокурора отметила, что утром 14 января была получена информация, что иранская сторона якобы не передает "черные ящики".

"Эта информация не может быть сейчас ни подтверждена, ни опровергнута, потому что мы обращаемся к представителям Ирана. Они сейчас говорят, что их эксперт, как было обещано, сегодня, 15 января, не приедет, но этот вопрос решается. Поэтому вчера нами было принято решение и подготовлен второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки нашими экспертами. Ответ пока не получен", - сообщила она.

По ее словам, в этом запросе украинская сторона также просит иранскую сторону предоставить ей доступ к вещам, которые могут быть доказательства в уголовном производстве, например, частям самолета, сидениям и подобному.

Как сообщалось, расшифровка черных ящиков сбитого Ираном Boeing пройдет в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны договорились о сотрудничестве в рамках расследования трагедии с украинским самолетом, а также расшифровкой "черных ящиков".