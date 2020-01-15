Служба безопасности Украины проводит обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, обыски проводятся в рамках разоблачения масштабной теневой схемы. Обыски также проходят у налоговиков в нескольких областях Украины.

Ранее СБУ обнародовала релиз, в котором говорится о ликвидации схемы, по которой налоговики ежемесячно выводили в тень более 500 млн гривен. Сотрудники налоговой способствовали ряду "конвертационно-транзитных" групп в обходе автоматизированного мониторинга оценки риска, а также в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предполагается, что налоговики действовали в интересах IT-предприятий.

Напомним, что вся верхушка Одесской налоговой службы отстранена от должностей из-за коррупционного скандала.

Также мы писали о том, что в прошлом году Данилюка и Верланова ввели в состав обновленного Нацсовета по антикоррупционной политике.