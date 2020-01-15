Президент Ирана извинился, что страна не сразу признала, что сбила украинский самолет
Глава Ирана Хасан Роухани официально извинился за то, что Тегеран долгое время не хотел признавать, что его система ПВО сбила украинский самолет. Об этом он заявил в среду, 15 января, передает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.
"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", - сказал президент. Также он потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета. "Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали - Ред.) расследования", - сказал президент.
Как писала "Страна", во время ракетной атаки Ирана против украинского самолета, в результате которой погибли 176 человек, в небе над Тегераном также находился пассажирский лайнер катарских авиалиний. Однако, судя по всему, иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО.
Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса).
Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.