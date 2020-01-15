Глава Ирана Хасан Роухани официально извинился за то, что Тегеран долгое время не хотел признавать, что его система ПВО сбила украинский самолет. Об этом он заявил в среду, 15 января, передает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", - сказал президент. Также он потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета. "Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали - Ред.) расследования", - сказал президент.

Как писала "Страна", во время ракетной атаки Ирана против украинского самолета, в результате которой погибли 176 человек, в небе над Тегераном также находился пассажирский лайнер катарских авиалиний. Однако, судя по всему, иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель после того, как лайнер повернул в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции (в то же время в МАУ опровергают, что самолет отклонился от курса).

Позже президент страны Хасан Роухани заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсацию.