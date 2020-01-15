Сегодня, 15 января, в России внезапно подало в отставку правительство в полном составе во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Владимир Путин уже предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза РФ (который специально под него и будет создан).

Самый интересный вопрос сейчас: кто будет новым главой правительства, которого с большой вероятностью будут прочить и на пост президента на выборах 2024 года.

После победы Владимира Путина в 2018 года СМИ, в том числе иностранные, уже писали о том, что Дмитрий Медведевы имеет шансы не сохранить пост. Что в итоге и произошло спустя два года.

Тогда издания называли таких возможных кандидатов на должность премьер-министра:

- Сергей Собянин, мэр Москвы (источник Bloomberg, Газета.ру)

- Эльвира Набиуллина, глава Центробанка (источник Bloomberg)

- Денис Мантуров, министр промышленности и торговли (источник Bloomberg)

- Алексей Дюмин, губернатор Тульской области (источник Neue Zurcher Zeitung и Новая газета)

- Максим Орешкин, министр экономического развития (источник Газета.ру)

- Вячеслав Володин, председатель Госдумы (источник Газета.ру)

- Герман Греф, президент Сбербанка (источник Газета.ру)

- Алексей Кудрин, глава Счетной палаты (источник Газета.ру)

- Татьяна Голикова, вице-премьер (источник Газета.ру)

- Антон Вайно, глава администрации президента (источник Московский центр Карнеги, телеканал Дождь, Znak.com)

- абсолютно новый человек, не из большой политики.

Как сообщала "Страна", ушедший в отставку российский Кабинет министров был сформирован после выборов президента в марте 2018. После победы Путин переназначил Медведева премьер-министром, а также частично поменял состав его Кабинета.

В ходе сегодняшнего послания Федеральному собранию Путин заявил, что должны быть внесены поправки в Конституцию, в том числе о предоставлении Госдуме права утверждать кандидатуру премьера и всех членов правительства по представлению премьера.

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