Глава России Владимир Путин решил ввести новый пост заместителя председателя Совета Безопасности России и отдать эту должность подавшему в отставку премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщают росСМИ.

По словам Путина, он доволен тем, как работал российский Кабмин. "Чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно", - заявил президент. Также он поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабинета министров.

Напомним, сегодня российское правительство подало в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции.

Отметим, Дмитрий Медведвев был на посту премьера РФ 8 лет. Он был председателем правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года.

Напомним, сегодня российский президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Значительную часть выступления он посвятил изменениям в российскую Конституцию.